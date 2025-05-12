Выгодополучателя конфликта на Украине нашли в Азии

Китаю выгодно продолжение конфликта на Украине, потому что это отвлечет внимание США от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, позволит расширить влияние на Россию и Глобальный Юг. Об этом заявила гонконгская газета South China Morning Post .

Несмотря на сближение с Россией, одной из сторон конфликта, на международной арене Китай позиционировал себя в качестве миротворца и выдвинул инициативу по дипломатическому урегулированию.

Однако китайские власти, по мнению журналистов, в меньшей степени заинтересованы в прекращении боевых действий, чем в завоевании доброй воли на Глобальном Юге и восстановлении имиджа в Европе.

«Почему должно быть иначе? Китай выигрывает стратегически, пока война остается на территории Украины, ядерный риск остается низким, а его неограниченный партнер, Россия, не проигрывает», — заявили авторы статьи.

Они убеждены, что Пекин выгодно то, что украинский конфликт отвлекает внимание США от Индо-Тихоокеанского региона и тем самым предоставляет Китаю больше возможностей для продвижения своих интересов.

Кроме того, китайские компании на нем уже хорошо заработали. Только в начале 2023 года производители дронов DJI, EHang и Autel продали Украине продукции на 200 тысяч долларов (более 16 миллионов рублей).

Конфликт на Украине может быть выгоден и Франции, сообщил Ura.ru. Так страна избавится от военной техники, подлежащей списанию.

Ранее китайский МИД подвел итог визита Си Цзиньпин в Россию, отметив, что отношения двух стран крепки.