Украина попыталась объединить «план победы» с мирной инициативой Китая

Украинские власти смягчили свою позицию по мирным предложениям Китая и Бразилии об урегулировании конфликта, пытаясь объединить «план победы» президента Владимира Зеленского с предложениями стран группы «Друзья мира». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на знакомых с обсуждениями официальных лиц.

«Идут тихие на данный момент дипломатические усилия по сопоставлению этого плана с украинскими предложениями из 10 пунктов», — говорится в материале.

По словам собеседников издания, «деликатные и многосторонние» обсуждения ведутся в последние месяцы. Они касаются мирного урегулирования конфликта путем переговоров. При этом пока неизвестно, как на них повлияет избрание Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* призвал украинское руководство отказаться от «плана победы» Зеленского после победы Трампа, так как при последнем мировой порядок будет основан не на правилах, а на договоренностях.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.