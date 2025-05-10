МИД Китая подвел итог визита Си Цзиньпина в Россию

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию продемонстрировал всему миру, что отношения двух стран крепки, как скала, и все попытки вбить клин между ними безуспешны. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он подчеркнул, что расписание визита оказалось насыщенным и наполненным большим количеством событий.

«На фоне ускоряющихся изменений, происходящих в мире, и нарастающих международных потрясений этот визит позволил оглянуться на историю и взглянуть в будущее. Он показал преемственность дружбы и готовность отстаивать справедливость», — заявил министр.

Ван И добавил, что прошедшие переговоры лидеров показали крепость отношений двух стран и их готовность отстаивать итоги Второй мировой войны, а также обеспечить равенство и справедливость для всех государств.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в России почти четыре дня. Он прилетел 7 мая и на следующий день провел переговоры с Владимиром Путиным.

По итогам встречи стороны подписали договор о расширении взаимного партнерства и соглашение о совместной работе по обеспечению глобальной безопасности.

Во время парада Победы на Красной площади Си Цзиньпин находился на правительственной трибуне рядом с российским лидером. В Пекин председатель КНР вернулся только сегодня.