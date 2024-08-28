«Вы — настоящие герои». Мурашко обратился к военным медикам

Мурашко поздравил врачей с Днем военного медика

Фото: РИА «Новости»

Военные медики отмечают профессиональный праздник. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал их героями и пожелал успехов в работе, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Вы — настоящие герои, труд которых заслуживает глубокого уважения», — сказал он.

Министр заявил, что военные медики работают не только во время боевых действий, но и в мирное время. Он сказал, что специалисты военно-медицинской службы всегда проявляют мастерство и самоотверженность. Мурашко пожелал им успехов в работе и благополучия в семье.

Медики помогали пострадавшим при нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область. Мурашко поручил представить погибших при исполнении долга врачей к госнаградам.

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