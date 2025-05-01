У первого истребителя F-16 в Болгарии нашли технические проблемы

С первым полученным Болгарией американским истребителем F-16 Block 70 возникли технические проблемы. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами генерал-майор Николай Русев, его слова привела пресс-служба болгарского Минобороны.

После посадки специалисты зафиксировали в самолете отклонение в работе одной из его систем. Несмотря на это, что истребитель не считается неисправным.

«Пока самолет принимается по технической части, это отклонение будет включено в стандарты, чтобы на более позднем этапе летная приемка самолета могла быть проведена в штатном режиме», — подчеркнул Русев.

По словам генерала, F-16 еще не приняли в Болгарии на вооружение. Для этого требуется пройти длительную процедуру технической и летной приемки, в рамках которой специалисты тщательно изучат, как техника себя показывает в работе.

Ранее США прекратили поставлять на Украину важные детали для радарных систем помех истребителей F-16. По мнению редакции газеты Forbes, этот шаг приведет к значительному снижению возможностей самолетов ВСУ.