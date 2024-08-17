Вторую установку ЗРК Patriot уничтожили в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили вторую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot ВСУ в Днепропетровской области. Кадры опубликовало в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, разведчики обнаружили позицию дивизиона ЗРК в районе населенного пункта Любимовка. Ракетный удар нанесли расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

«В результате ракетного удара полностью уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65», — отметили в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар расчетом ОТРК «Искандер-М» по украинскому Су-24 в Днепропетровской области. Атака произошла во время подвеса крылатых ракет на аэродроме.

Ранее Military Watch Magazine сообщило, что российские войска успешно применяют ракетный комплекс «Искандер-М» для уничтожения западных ЗРК Patriot на Украине.