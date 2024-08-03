В США признали успехи российских «Искандеров» на Украине

MWM: ВС РФ успешно уничтожают Patriot с помощью комплекса «Искандер-М»

Фото: РИА «Новости»

Российские войска успешно применяют оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» для уничтожения западных ЗРК Patriot на Украине. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine.

«Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются», — отметили в статье.

Авторы статьи указали, что США и страны Запада остались без ЗРК Patriot из-за поставок комплексов на Украину. На эту проблему обращала внимание министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, добавили в публикации.

По данным Минобороны, ВС России за сутки ликвидировали три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Помимо этого, силы ПВО уничтожили свыше 60 дронов, 14 реактивных снарядов и оперативно-тактическую ракету ATACMS.

Ранее Military Watch Magazine сообщило, что российские военные испортили репутацию американских танков Abrams. Иностранные машины успешно уничтожают в зоне СВО с помощью беспилотников.

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