ВС России уничтожили Су-24 ВСУ в Днепропетровской области при подвесе ракет

Российские военные ликвидировали Су-24 ВСУ в Днепропетровской области. Атака произошла во время подвеса крылатых ракет на аэродроме, сообщила пресс-служба Минобороны.

«По стоянке авиационной техники во время подвеса к бомбардировщику Су-24 ВСУ крылатых ракет Storm Shadow ракетный удар нанес расчет ОТРК „Искандер-М“», — отметили в ведомстве.

По данным министерства, в результате удара бомбардировщик Су-24 ВСУ уничтожили полностью, также под огнем оказались авиационные средства поражения, подготовленные к подвесу на самолет.

Ранее ВС России уничтожили под Сумами пусковую установку HIMARS, из которой украинские диверсанты вели обстрел Курской области. Вместе с ней поразили шесть ракет и два автомобиля охранения.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 2800 боевиков.