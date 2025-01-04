Второй украинский беспилотник сбили силами ПВО в районе Лужской губы над Финским заливом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Беспилотник двигался через Псковскую область. Разрушений и пострадавших нет. Благодарю военных за четкую и слаженную работу», — написал он.
Первый украинский дрон над Финским заливом уничтожили минувшей ночью. Утром 4 января на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге наложили временные ограничения. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает авиарейсы. По предварительным данным, меру ввели из-за угрозы атаки беспилотников.
Разрешения зайти на посадку ожидают шесть самолетов, прилетевших в Ленинградскую область. Они находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера.
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Второй дрон сбили над Финским заливом в Ленинградской области
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