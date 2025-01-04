Временные ограничения ввели в аэропорту Пулково
Росавиация: на работу аэропорта Пулково ввели временные ограничения
Утром 4 января временные ограничения ввели на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«С 07:45 на работу петербургского аэропорта Пулково ввели временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — подчеркнул он.
Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает авиарейсы.
«Службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи воздушных судов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — добавил Кореняко.
В зоне ожидания в районе Ладожского озера, по данным Telegram-канала Shot, находятся сразу шесть самолетов, шедших на посадку. Предварительно, ограничения ввели из-за угрозы атаки беспилотников.
Вечером 1 января Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова, Пензы, Саранска и Калуги. Эти аэропорты не принимали и не отправляли рейсы, позднее все ограничения сняли.