Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе Лужской губы Финского залива. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко

«Для противодействия использованы силы и средства ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Дрозденко отметил, что обошлось без разрушений и пострадавших. Других подробностей губернатор не приел.

Российские зенитчики ранее отличились в Смоленской области, где сработала система ПВО. Они ликвидировал украинские беспилотники над Сафоновским и Ершичским районами. Местных жителей просили не прикасаться к фрагментам.

В пятницу, 3 января, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгородской области. Житель Ясных Зорь получил тяжелое ранение ноги, его доставили в больницу.