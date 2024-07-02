Беспилотник сбили над Брянской областью
Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Накануне средства ПВО ликвидировали 22 беспилотника ВСУ над Брянской областью. Семь дронов сбили над территорией Трубчевского района, два — над Карачевским районом.
Ранее украинский беспилотник пытался атаковать школу в селе Гнилое Тимского района Курской области. Обломки дрона БПЛА рухнули в населенном пункте.