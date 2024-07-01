Пожарный МЧС пострадал при повторном обстреле ВСУ Белгородской области

Пожарный пострадал при повторном обстреле со стороны украинских военных Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огнеборцы МЧС тушили загоревшиеся из-за атаки дрона ВСУ автомобили на парковке у торгового центра в Шебекине. Украинские бойцы повторно сбросили на них взрывоопасный предмет.

«Водитель пожарного автомобиля доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести», — уточнило ведомство.

Возгорание уже ликвидировали.

Этим утром семь человек пострадали при атаке украинских боевиков на Белгород, в том числе один ребенок, проживающий в поселке Майский в Белгородском районе.

Днем ранее в Белгородской области погибла четырехлетняя девочка. Ребенок находился в автомобиле вместе с родителями, дедушкой и бабушкой, когда их атаковал FPV-дрон ВСУ. Взрослые получили осколочные ранения различной степени тяжести. Девочка скончалась от полученных ран.