Командование Вооруженных сил Украины в 2022 году приказало заварить люки своим танкистам перед их отправкой на передовую. Об этом РИА «Новости» рассказала беженка из поселка Ставки Краснолиманского района в ДНР.

По ее словам, когда по украинским танкам ударили ВС России, из боевых машин раздались крики о помощи. Российские военные подбежали к танкам.

«А там были заваренные люки. И они (танкисты ВСУ — прим. ред.) живьем горели. И они (бойцы ВС России — прим. ред.) их не смогли оттуда достать», — подчеркнула беженка.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что в ВСУ есть лишь несколько подразделений, которые проходят обучение перед отправкой на передовую.