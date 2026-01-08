В ВСУ лишь несколько подразделений, которые проходят обучение прежде, чем их отправляют на передовую. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Их очень мало, они используются только там, где могут иметь решающее значение. Это означает, что большинство людей, которые идут на передовую и сражаются в <…> городах, которые пали в последний месяц или около того, — это люди, которые не были обучены, пушечное мясо», — рассказал американский офицер.

Из-за недостаточной подготовки и отсутствия навыков военнослужащие ВСУ оказываются «просто раздавлены и измельчены» на поле боя.

В ночь на 7 января по Украине нанесли мощный удар. Украинская пресса сообщила, что сразу несколько беспилотников успешно поразили ряд объектов в Днепропетровске.