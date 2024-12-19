ВСУ запустили крылатые ракеты «Нептун» из Одесской области

«ВО»: военные запустили из окрестностей Одессы ракеты в сторону Крыма

Украинские военные нацелили крылатые ракеты «Нептун» на Крым. Запуск состоялся с территории Одесской области, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» .

«Ракетная опасность для Крыма. Предположительно, зафиксирован пуск четырех крылатых ракет „Нептун“ из района Одессы», — сообщил автор канала.

Первыми об угрозе применения «Нептуна», по информации «Военного обозревателя», сообщили мониторинговые каналы. Целью атаки могло стать российское побережье Черного моря.

Официального подтверждения этой информации нет. Власти Крыма не объявляли на полуострове воздушную тревогу.

Российские силы ПВО уже сбивали ракеты «Нептун». В разное время их засекли над Курской областью, Черным морем и Севастополем.

Минобороны 18 декабря сообщило об отражении атак на Белгородскую, Ростовскую, Брянскую и Курскую области. На хуторе Малая Каменка после падения обломков возник пожар.