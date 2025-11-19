ВСУ запугивали жителей Суджи саундтреками из фильмов ужасов

Украинские военные во время оккупации курского города Суджа подвергали мирное население целенаправленному психологическому давлению, включая саундтреки из фильмов ужасов. Об этом РИА «Новости» рассказал настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений.

«Слышали музыку оттуда, какую-то компьютерную, как в фильме ужасов. Она была компьютерная, без слов», — уточнил он.

Священник добавил, что люди ничего не могли с этим сделать, так как в домах все окна были выбиты.

Ранее отец Евгений рассказал, что один из боевиков ВСУ попытался спрятаться в подвале одного из домов в Судже. Он переоделся в бабушку, надев платок и юбку поверх военной формы, но его раскрыли по армейским ботинкам.

В начале ноября сотрудник военно-следственных органов СК России Александр Глухарев сообщил, что из Суджи вывезли 300 тела мирных жителей, убитых украинскими боевиками. Поисковые мероприятия шли с середины августа, погибших опознавали при помощи ДНК.