Украинский солдат пытался скрываться в Судже под видом женщины

РИА «Новости»: в Судже поймали украинского солдата, переодетого в женщину

Один из вэсэушников пытался скрыться в подвале одного из домов в Судже, притворившись женщиной. Об этом рассказал настоятель Свято-Троицкого храма отец Евгений в беседе с РИА «Новости» .

«Мы в апреле вытащили из подвала украинского военнослужащего. В бабушку переоделся», — сказал он.

Собеседник журналистов отметил, что украинец надел платок и юбку. Женская одежда была поверх военной формы. В итоге солдата вычислили по армейским ботинкам.

Ранее стало известно, что украинские боевики изуродовали тела наемников, погибших под Курском. Как отметил политолог Владимир Скачко, мотивы их действий — усложнение идентификации.

В этом, по его словам, заинтересованы государства, из которых приехали солдаты. Они решили не провоцировать ненужное противодействие в ООН, ОБСЕ или в других международных структурах.