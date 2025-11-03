Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ мирных жителей

В Курской области из Суджи вывезли тела 300 мирных жителей, погибших от рук украинских боевиков. Об этом РИА «Новости» сообщил сотрудник военно-следственных органов СК России Александр Глухарев.

«Они доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались родственникам», — рассказал он.

По словам Глухарева, также с середины августа шли поисковые мероприятия, во время которых обнаружили и эксгумировали тела 112 жителей, убитых ВСУ. Опознание проводили при помощи ДНК.

Ранее стало известно, что участник вторжения ВСУ в Курскую область Дмитраков попросил суд смягчить ему наказание. Боевик аргументировал просьбу тем, что сдался добровольно. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.