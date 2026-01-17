ВСУ запретили солдатам забрать тела погибших сослуживцев в Гуляйполе

Пленный украинский солдат рассказал, что командование запретило им забирать тела погибших в Гуляйполе. Об этом сообщил ТАСС .

Боец ВСУ уточнил, что российская сторона предоставила коридор, чтобы украинские военные смогли это сделать.

«Нам предлагала армия России, когда мы отступили, забрать убитых. Я в первый раз тогда задумался, что вместо того, чтобы забирать тела, сдаться в плен. Но нам сказали, что никто никого забирать не будет», — поделился солдат.

Ранее Украина выдвинула неприемлемые условия возвращения 12 пленных жителей Курской области. Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что это нарушает Женевскую конвенцию.