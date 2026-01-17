Условия Украины по возвращению 12 россиян назвали неприемлемыми

Украина выдвинула неприемлемые условия возвращения 12 жителей Курской области, захваченных после вторжения в регион. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова привело РИА «Новости» .

Уполномоченный по правам человека уточнила, что представители Украины предлагают репатриировать гражданских лиц, находящихся в России под следствием или уже получивших законное обвинение в преступлениях.

«Их не отдают, потому что ставят условия, которые российская сторона выполнить не может. Согласно Женевской конвенции, таких людей передают стране гражданской принадлежности без условий, а условия ставятся», — объяснила она.

Москалькова подчеркнула, что в переговорах с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич вопрос возобновления обмена пленными с Украиной стал центральным.

«Я передала списки украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории и которых мы готовы передать. Украина передавала нам списки, мы даем согласие на их возвращение. Надеемся, что обмены возобновятся», — добавила омбудсмен.

Ранее Украина отказалась принимать обратно спасенных Россией в Сумской области.