ВСУ занялись укреплением позиций вдоль реки Жеребец

Офицер Марочко: ВСУ пытаются удержать свои рубежи на Купянском направлении

Mihir Melwani/Keystone Press Agency
Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины стянули дополнительные подразделения на Купянское направление, чтобы удержать позиции любой ценой. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Украинские войска, по словам офицера, сосредоточились на инженерном усилении позиций вдоль реки Жеребец, возле Стельмаховки и Мясожаровки. Марочко сообщил, что на Купянское направление перебросили дополнительные силы и средства ВСУ.

«По характеру действий противника можно говорить, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать», — заявил он.

Российские подразделения взяли под контроль 49 населенных пунктов Харьковской области, в том числе 36 в Купянском районе. Во время боев за село Берестовое более 70 бойцов ВСУ сдались в плен.

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Фейк: на Азовском море зафиксировали аномальное обмеление

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте