Вооруженные силы Украины стянули дополнительные подразделения на Купянское направление, чтобы удержать позиции любой ценой. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об этом в своем Telegram-канале .

Украинские войска, по словам офицера, сосредоточились на инженерном усилении позиций вдоль реки Жеребец, возле Стельмаховки и Мясожаровки. Марочко сообщил, что на Купянское направление перебросили дополнительные силы и средства ВСУ.

«По характеру действий противника можно говорить, что даже невзирая на потери и угрозу полного уничтожения группировки боевиков, украинское командование делает ставку на эти рубежи, и пытается всячески их удержать», — заявил он.

Российские подразделения взяли под контроль 49 населенных пунктов Харьковской области, в том числе 36 в Купянском районе. Во время боев за село Берестовое более 70 бойцов ВСУ сдались в плен.