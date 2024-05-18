Спецоперация 18 мая 2024, 18:41 Украина лишила жителей Харькова права выбирать будущее Сенатор Кастюкевич: Украина лишила харьковчан права выбирать свое будущее РИА «Новости»

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Украинские власти лишили жителей Харьковской области права самостоятельно выбирать свое будущее. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Будущее Харьковской области — это счастливые люди, которые должны сами определять свою судьбу и вектор развития», — подчеркнул он.

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По его словам, Запад попытался вытравить из сознания украинцев такое понятие, как свобода выбора.

Украинское общество перестали считать полноценным и стали использовать его в качестве «ресурса» для противостояния с Россией.

Как ранее отметил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, наступление ВС России на Харьковском направлении — это «только начало». Он выразил уверенность в том, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов.