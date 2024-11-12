Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении

Целое подразделение 79-й бригады ВСУ попало в плен на Кураховском направлении, оказавшись в окружении. Об этом сообщил Telegram-канал «Народная милиция ДНР».
«Украинские военнослужащие, осознавая стоящий перед ними выбор — сложить оружие или умереть за преступный киевский режим, выбрали добровольную сдачу в плен», — написали авторы публикации.
Ранее Минобороны сообщило, что с 2 по 8 ноября в плен добровольно сдались 47 украинских военнослужащих. Всего ВСУ за неделю потеряли до 14 тысяч человек личного состава.
Украинский военнопленный Владимир Николенко рассказал, что командование ВСУ и местные СМИ лгали жителям и военным о России и ее армии, и призвал сослуживцев сложить оружие.
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