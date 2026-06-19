В Донецкой Народной Республике подразделения группировки войск «Запад» продолжают наступление в районе Красного Лимана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки», — заявили в ведомстве.

Расчеты беспилотников наносят удары по бронированной и автомобильной технике, робототехническим средствам и живой силе противника. Кроме того, с помощью дронов срывают контратаки ВСУ, а также пресекают подвоз боеприпасов и пополнение личного состава на позиции.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские войска взяли семь опорных пунктов ВСУ и освободили 48 зданий в Красном Лимане. В районе Главой и Покровской улиц ВС России блокировали группу из 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. За сутки украинская армия лишилась не менее 20 военных.