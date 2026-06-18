Российские военные за сутки освободили 48 зданий в Красном Лимане

Российские военные за минувшие сутки взяли семь опорных пунктов ВСУ и освободили 48 зданий в городе Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

В районе Главой и Покровской улиц блокировали группу из 120-й бригады территориальной обороны ВСУ. Противник за сутки потерял не менее 20 боевиков.

Красный Лиман уже контролировался Россией с мая по сентябрь 2022 года, однако к 1 октября город пришлось оставить из-за угрозы окружения и отойти на более выгодные рубежи.

Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что под контролем российских войск находится уже 85% территории города. Кроме того, идет наступление в национальном парке «Святые горы» и соседней Харьковской области.