Кимаковский: боевики ВСУ убивают сослуживцев, чтобы те не попали в плен

Украинские военные сбрасывают снаряды на раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он подтвердил, что боевики ВСУ часто сбрасывают на своих раненых осколочный боевой припас. Также они могут использовать беспилотники, чтобы убивать сдавшихся в плен сослуживцев во время эвакуации.

Ранее две дислоцированные под Сумами роты 15-го пограничного отряда ВСУ потеряли более 60% личного состава убитыми и ранеными. Командование приказало военнослужащим отступить для восстановления численности.

В качестве подкрепления ВСУ направили на позиции формирования того же погранотряда, переброшенные из Черниговской области.

Украинское командование стянуло на Сумское направление все имеющиеся образцы советского вооружения. Боевиков также продолжают направлять на непригодные для обороны позиции в Харьковской области. За сутки ВС России уничтожили три боевые группы ВСУ.