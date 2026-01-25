Украинские войска стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на Сумском направлении. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что ВСУ активно применяют беспилотники, но для обороны используют танки на скрытых от наземного наблюдения огневых позициях.

По его словам, украинское командование также продолжает перебрасывать боевиков на разбитые ударами российских войск позиции в Харьковской области.

«За сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи», — уточнил источник агентства.

Ранее минометчики 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса российской группировки «Север» ударили по точке выгрузки провизии и боеприпасов противника в Харьковской области. ВСУ пытались передать боевикам жизненно необходимые грузы с помощью роботизированного наземного комплекса, но ВС России сорвали их планы.