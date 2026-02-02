Две роты 15-го пограничного отряда ВСУ, дислоцированные в Сумской области, понесли потери более 60% личного состава убитыми и ранеными. Командирам пришлось вывести подразделение для восстановления численности. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«На восполнение потерь выведены две роты 15-го пограничного отряда, потерявшие более 60% личного состава убитыми и ранеными», — заявил собеседник журналистов.

Для замены на позиции направили формирования того же погранотряда, передислоцированные из Черниговской области.

Ранее стало известно, что ВСУ стянули все имеющиеся советское вооружение на Сумском направлении. Кроме того, командиры продолжают перебрасывать солдат на разбитые позиции в Харьковской области. В итоге три боевые группы ВСУ, прибывшие на непригодные блиндажи, были уничтожены.