ВСУ обстреляли Белгородскую область в первые минуты нового года

Два дома остались без света в Шебекине при обстреле со стороны ВСУ

В первые минуты наступления нового года ВСУ устроили атаку на Белгородскую область. Под обстрелом оказался Шебекинский округ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекине зафиксировали повреждение остекления в двух многоквартирных домах. Также произошли случаи аварийного отключения электричества в селах Зиборовка и Муром.

Гладков уточнил, что данные о последствиях еще будут уточняться. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам утром.

Несколько дней назад украинские боевики использовали FPV-дрон для обстрела села Борисовка Волоконовского района. Ранение получил местный житель. Также в двух частных домах посекло заборы и выбило окна.

В ночь на 29 декабря ВСУ сбросили бомбу на движущийся автомобиль в Белгородской области. Пострадавшего водителя доставили в больницу.