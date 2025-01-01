ВСУ обстреляли Белгородскую область в первые минуты нового года

В первые минуты наступления нового года ВСУ устроили атаку на Белгородскую область. Под обстрелом оказался Шебекинский округ, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. В Шебекине зафиксировали повреждение остекления в двух многоквартирных домах. Также произошли случаи аварийного отключения электричества в селах Зиборовка и Муром.
Гладков уточнил, что данные о последствиях еще будут уточняться. Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам утром.