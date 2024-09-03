ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 400 военнослужащих

Минобороны: общее число потерь ВСУ в Курской области превысило 9000 военных

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 400 военнослужащих и 12 боевых бронемашин. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

Как сообщило военное ведомство, за сутки российские Вооруженные силы отразили пять атак штурмовых групп противника и сорвали еще три. Кроме того, авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники семи бригад ВСУ и одной — Нацгвардии. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по резервам в Сумской области, причинив ущерб шести бригадам ВСУ, четырем — теробороны и двум нацгвардейским.

В лесных массивах выявляют и уничтожают украинские диверсионные группы.

Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров и множество другой техники. Операция продолжается.

Ранее стало известно, как морские пехотинцы из 810-й бригады уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Курской области.

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