В Курской области российские морские пехотинцы уничтожили колонну бронетехники ВСУ, на которой украинские боевики хотели проникнуть вглубь территории по дорогам общего пользования. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Российские бойцы своевременно разбили колонну противника. По данным оборонного ведомства, это удалось сделать благодаря быстрому обнаружению украинских военных и хорошей реакции морских пехотинцев.

В районе одного из населенных пунктов боевики ВСУ наткнулись на позиции российской бригады. Морпехи устроили засаду и разбили противника.

После неудачных лобовых атак боевики ВСУ пытались обойти российских военных, однако им этого не удалось. Морпехи заняли выгодные позиции и продолжили контролировать продвижение и ликвидацию техники противника.

ВСУ забыли под Курском целое подразделение. Российские военные окружили оставленных на позициях боевиков и взяли в плен взвод.