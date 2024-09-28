Потери ВСУ за сутки в зоне специальной военной операции составили 1990 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Из них 60 военнослужащих противник потерял в зоне ответственности группировки войск «Север», до 400 — «Запада», до 725 — «Юга», свыше 620 — «Центра», до 125 — «Востока», до 60 — «Днепра».

Еще более 370 военных составили потери ВСУ в Курской области. Однако это в сводках министерства обороны считается отдельно.

Накануне украинский военнопленный пожаловался на острый дефицит командного состава на позициях в ДНР. Кроме того, им не хватает боеприпасов.

Украинский военнослужащий Сергей Гнездилов рассказал, что покинул расположение части, потому что от всей его бригады остались всего несколько человек.