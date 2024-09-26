Украинский военнослужащий Сергей Гнездилов рассказал, что покинул расположение части, потому что его бригада почти полностью погибла. Слова мужчины привело местное издание «Страна.ua».

«У меня в подразделении нет людей, они закончились, потому что у бригады не было ротаций, остался мой командир, я и два человека в подчинении», — заявил он.

Ранее Гнездилов опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что украинские военные начинают «мигрировать в тыл», и потребовал от властей Украины демобилизовать тех, кто давно в армии. Сам военный, по его словам, отслужил пять лет.

Ранее бывший глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман призвал немедленно мобилизовать 300 тысяч украинцев, заявив, что таким образом ВСУ смогут вести наступление.