За минувшие сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил России также поразили в 163 районах скопления живой силы и техники украинской армии и иностранных наемников.
Артиллеристы Росгвардии ранее нанесли удар по позициям украинских войск в Харьковской области, после чего организованно ушли в укрытие. Подразделения операторов беспилотников помогают артиллерии корректировать удары для максимальной эффективности работы.
Пресс-служба Генерального штаба ВСУ в четверг назвала сложной для украинской армии обстановку на всей линии боевого соприкосновения.
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