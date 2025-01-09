ВС России ударили по украинским военным аэродромам

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и местам хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны .

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил России также поразили в 163 районах скопления живой силы и техники украинской армии и иностранных наемников.

Артиллеристы Росгвардии ранее нанесли удар по позициям украинских войск в Харьковской области, после чего организованно ушли в укрытие. Подразделения операторов беспилотников помогают артиллерии корректировать удары для максимальной эффективности работы.

Пресс-служба Генерального штаба ВСУ в четверг назвала сложной для украинской армии обстановку на всей линии боевого соприкосновения.