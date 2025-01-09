Подразделения «Южной» группировки войск за сутки отразили две контратаки ВСУ

«Южная» группировка войск в зоне спецоперации улучшила положение по переднему краю и отразила две контратаки противника. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

ВСУ за прошедшие сутки потеряли на этом участке фронта до 245 военнослужащих и три боевые бронемашины, а также пять пикапов, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами. Потери понесли две механизированные и две аэромобильные бригады противника на территории ДНР.

Накануне бойцы этой группировки взяли в плен 18 украинских военных к западу от Курахова и отразили три атаки ВСУ, ликвидировав танк, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер, семь пикапов, две артиллерийские установки и склад с боеприпасами.