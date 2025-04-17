Украинские боевики за прошедшие сутки совершили 10 атак на объекты российской энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Нападениям подверглись объекты в Белгородской, Брянской, Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — добавили в пресс-службе.

Несмотря на принятое президентом Украины Владимиром Зеленским предложение прекратить совершать атаки на связанные с энергетикой объекты, ВСУ продолжает бить по ним.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит прессе, когда закончится мораторий на удары.

Политолог Сергей Станкевич предположил, что американский президент Дональда Трамп на самом деле расставил ловушку для украинского руководства. Несмотря на нарушения моратория, США продолжают вести диалог с Украиной. Эксперт допустил, что Белый дом хочет с помощью долговых обязательств взять страну под внешнее управление.