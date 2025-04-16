Кремль сообщит, когда закончится мораторий на удары по украинским энергообъектам

Кремль сообщит прессе, когда завершится мораторий на удары по энергообъектам Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он ответил на вопрос журналистов о том, когда именно закончится мораторий, запрещающий атаковать энергетические объекты Украины.

«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — объяснил Песков.

Решение об отказе бить по энергообъектам Путин принял после телефонных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США предложил России и Украине воздержаться от ударов на 30 дней.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился с этой инициативой, но ВСУ продолжают атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. По данным Минобороны, украинская армия неоднократно нарушила мораторий.