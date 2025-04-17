Срок моратория с Украиной на удары по энергетике подошел к концу. Точный час его окончания объявит Кремль, но уже ясно, что соблюдала договоренности только Россия. Однако и Трамп вряд ли прождал этот месяц просто впустую. Политолог Сергей Станкевич на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой допустил, что США поставили украинцам ловушку — и Киев в нее попался.

Коварная Украина

Мораторий на удары по энергетике установили 18 марта. С того момента, по официальным данным Министерства обороны России, Украина нанесла более 100 ударов по российским энергетическим объектам. Обстрел ВСУ практически уничтожил газоизмерительную станцию Суджа.

Шесть односторонних ударов по российской энергетике украинские воска нанесли и 15 апреля. ВСУ обстреляли трансформаторные подстанции Соловьевка и Хвощевская в Брянской области.

В Херсонской области были зафиксировали атаки украинских БПЛА на подстанцию Виноградова. Это далеко не все удары Украины, совершенные ею после объявления моратория.

Почему с Киевом все еще говорят

При этом в Кремле и Вашингтоне отмечают, что работа в направлении мирного урегулирования продолжается. Более того, глава американского минфина Скотт Бессент анонсировал заключение ресурсной сделки с Украиной. Западные СМИ уточняли, что в рамках этой договоренности США даже снизили оценку украинского долга — сразу в три раза, с 300 миллиардов долларов до 100.