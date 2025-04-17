Украина больше не страна. Трамп загнал Киев в тупик одним решением
Политолог Станкевич: Украина может перейти под внешнее управление
Срок моратория с Украиной на удары по энергетике подошел к концу. Точный час его окончания объявит Кремль, но уже ясно, что соблюдала договоренности только Россия. Однако и Трамп вряд ли прождал этот месяц просто впустую. Политолог Сергей Станкевич на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой допустил, что США поставили украинцам ловушку — и Киев в нее попался.
Коварная Украина
Мораторий на удары по энергетике установили 18 марта. С того момента, по официальным данным Министерства обороны России, Украина нанесла более 100 ударов по российским энергетическим объектам. Обстрел ВСУ практически уничтожил газоизмерительную станцию Суджа.
Шесть односторонних ударов по российской энергетике украинские воска нанесли и 15 апреля. ВСУ обстреляли трансформаторные подстанции Соловьевка и Хвощевская в Брянской области.
В Херсонской области были зафиксировали атаки украинских БПЛА на подстанцию Виноградова. Это далеко не все удары Украины, совершенные ею после объявления моратория.
Почему с Киевом все еще говорят
При этом в Кремле и Вашингтоне отмечают, что работа в направлении мирного урегулирования продолжается. Более того, глава американского минфина Скотт Бессент анонсировал заключение ресурсной сделки с Украиной. Западные СМИ уточняли, что в рамках этой договоренности США даже снизили оценку украинского долга — сразу в три раза, с 300 миллиардов долларов до 100.
Ловушка для Украины
Политолог Станкевич объяснил, что удивляться тут нечему. Трамп изначально называл цифры произвольно. Он не предъявлял никаких документов — неизвестно, сколько именно Украина должна Соединенным Штатам в счет ранее осуществленных поставок вооружений и боеприпасов.
Но и 130 миллиардов, последние названные США цифры, сумма совершенно неподъемная для Украины, считает политолог.
Если этот долг будет зафиксирован в 130 миллиардов долларов, то Украина с момента подписания и ратификации этого документа превращается в несостоятельного должника. А Соединенные Штаты в кредитора несостоятельного должника. И дальше вводятся процедуры внешнего управления. не абсолютные, но достаточно серьезные процедуры внешнего управления, пока долг не будет погашен.
Сергей Станкевич
политолог
Что придумал Дональд Трамп
Для обеспечения возвратности долга, добавил Станкевич, США используют те самые природные ресурсы, которые находятся на украинской территории. Вероятно, их перечислят в соглашении вместе с суммой долга.
Политолог полагает, что вся схема понадобилась американской стороне не для обогащения, которого здесь и не просматривается. Природные ресурсы еще нужно добыть, вкладывая годами серьезные деньги.
«Это способ ввести определенные формы внешнего управления со стороны Соединенных Штатов в отношении Украины. И после того, как Украина перейдет в статус несостоятельного должника, США могут от ее имени во многих вопросах вполне авторитетно выступать и говорить, что именно Украина должна делать», — объяснил политолог Станкевич.
По мнению политолога, этот геополитический замысел превалирует над какими бы то ни было утилитарными и чисто материальными соображениями.
Ради сделки с США Украине придется изменить собственное законодательство. При этом администрация Трампа еще в конце марта потребовала контроля над украинской экономикой.