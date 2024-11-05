The Times: ВСУ не могут противостоять жесткой атаке ВС РФ на фоне выборов США

Украина столкнулась с беспрецедентной по масштабам борьбой, теряя колоссальными темпами территории на востоке страны. Об этом написала The Times.

Журналисты указали в публикации, что ВСУ сталкиваются с критическими потерями на фронте, пока в США ждут выборов президента.

«Украина нервно наблюдает за тем, как гонка за Белый дом достигает кульминации. <…> Пока Америка идет на выборы, украинская армия, зависящая от щедрости Вашингтона, сталкивается с самой жесткой борьбой за время конфликта с Россией», — отметили в материале.

Офицер ВСУ рассказал, что не видел ничего подобного тому, какие успехи сейчас достигает российская армия прямо сейчас. По его словам, неизвестно, сможет ли Киев вернуть потерянные позиции.

Кроме того, украинские военные пожаловались на вооружение, поставляемое Западом. По их словам, европейские дроны не летают, поэтому ими невозможно воспользоваться на поле боя.