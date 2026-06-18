ВСУ вывели часть пунктов дислокации из Краматорска

Вооруженные силы Украины вывели часть пунктов временной и постоянной дислокации из Краматорска в Донецкой Народной Республике в более безопасные районы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко пояснил, что Киев пытается удержать линию фронта северо-западнее Краматорска силами, которые вывел из города.

По его данным, в Краматорске оставался ряд заглубленных защищенных командных пунктов, но часть пунктов временной и постоянной дислокации перенесли за пределы города.

«Их вывели в более безопасные районы», — сказал он.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские власти ускорили вывоз важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска из-за продвижения российских войск в районе Константиновки.