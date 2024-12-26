Российские бойцы освободили село Гигант в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Гигант Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, российские бойцы нанесли поражения формированиям механизированной и аэромобильной бригадам и двум бригадам теробороны ВСУ в Северске, Часовом Яре, Курахове и Дружковке.

Также в ведомстве отметили, что украинская армия потеряла до 230 военных, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119.

Ранее в Минобороны сообщили о переходе населенного пункта Сторожевое под контроль ВС России.