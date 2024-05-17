ВСУ впервые пустили американскую бомбу по мирным жителям в ДНР | 360°

Спецоперация 17 мая 2024, 00:21 ВСУ впервые пустили американскую бомбу по мирным жителям в ДНР ВСУ впервые пустили реактивные снаряды GLSDB для обстрела мирных жителей ДНР РИА «Новости»

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ВСУ впервые пустили американскую бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) в ходе атаки Червоногвардейского района Макеевки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB, которая выпускается из установок М142 HIMARS и М-270», — сказано в публикации.

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Представители СЦКК отметили, что на месте атаки нашли детали модуля планирования этой ракеты, там есть соответствующая маркировка и фрагменты двигателя GLSDB, где указаны фирма, серия, номер партии и дата изготовления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о гибели двух женщин при обстреле ВСУ в Донецке. Также пострадали еще три человека, они получили ранения различной степени тяжести. Позже глава республики заявил, что число жертв увеличилось до четырех.