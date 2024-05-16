Две женщины в Донецке погибли в результате обстрела ВСУ | 360°

Важное 16 мая 2024, 19:34 Две женщины в Донецке погибли в результате обстрела ВСУ Пушилин: в результате обстрела ВСУ в Донецке погибли две женщины РИА «Новости»

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В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке погибли два мирных жителя, еще три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона, в частности, отметил, что под огонь украинских боевиков в Петровском районе Донецка попали мать и дочь, которые находились на остановке общественного транспорта.

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«При варварском обстреле остановки „Школа № 106“ в Петровском районе Донецка под огонь попали мать и дочь — к сожалению, мама 1986 года рождения скончалась на месте, девочка 2018 года рождения получила ранения средней степени тяжести. На операционном столе скончалась вторая женщина <…>, раненная при этом обстреле. Также пострадал мужчина», — рассказал Пушилин.

Кроме того, в Кировском районе города ранение средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

По словам главы ДНР, при обстреле гражданской инфраструктуры ВСУ впервые применили бомбу GLSDB американского производства, выпускаемую из установок М142 HIMARS и М-270. Также боевики нанесли удары из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров.