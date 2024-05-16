Число погибших при обстреле в Донецке увеличилось до четырех | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 21:57 Число погибших при обстреле в Донецке увеличилось до четырех Пушилин: число погибших при обстреле ВСУ в Донецке увеличилось до четырех РИА «Новости»

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Число жертв обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка увеличилось до четырех человек. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«К сожалению, увеличилось число жертв варварского обстрела в Петровском районе. По уточненным данным, погибли четыре человека: женщины 1952, 1961, 1980 и 1986 годов рождения», — написал он.

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Ранее Пушилин сообщил об атаке ВФУ на Донецк. Националисты обстреляли обстановку «Школа № 106», под огонь попали мать с дочерью — первая скончалась, а вторая получила ранения средней степени тяжести. Еще одну местную жительницу госпитализировали после ударов, однако она умерла на операционном столе. Помимо этого, пострадал мужчина.

В минувшую субботу, 11 мая, стало известно о гибели двух человек при подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР. Еще пострадала одна женщина.