Украинская армия впервые использовала против ВС России ракету-дрон «Паляниця». Об этом заявил Владимир Зеленский, его процитировало издание «РБК-Украина».

Зеленский сообщил о новом беспилотнике во время мероприятия, посвященного Дню независимости страны. По его словам, дрон «Паляниця», является оружием нового класса. Также глава государства назвал ракету-дрон «новым инструментом возмездия». Он добавил, что «Паляниця» якобы поразила российский объект, но не стал уточнять, какой именно.

В честь праздника Зеленский обратился к гражданам и начал выступление с угроз России. Он отметил, что украинцы «всегда возвращают долги».

В российском посольстве в США в День Независимости Украины напомнили, что она оказалась на иждивении западных государств и погрязла в русофобии и коррупции. По словам дипломатов, страна стала ярким примером неправильно расставленных приоритетов и упущенных возможностей. Посольство призвало украинцев перестать обслуживать интересы Запада.