Марочко сообщил о частичном формировании огневого мешка для ВСУ в Лозовой

Российские военнослужащие улучшили положение на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

ВС РФ окружили населенный пункт Лозовая в Харьковской области с севера и юга.

«На данный момент огневой мешок частично сформирован, а огневой контроль над территорией противника с каждым днем увеличивается», — уточнил Марочко.

По мнению эксперта, если командование ВСУ не примет своевременных решений, то украинские боевики будут прижаты к реке Лозовой и останутся без путей отхода.

Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВС России сосредоточились на продвижении по трем направлениям в районе, в том числе Купянском и Боровском. Третий участок фронта — Липцы и Волчанск. При этом ВСУ стянули резервы к северу и попытались контратаковать, но российские бойцы сдержали их и продолжили вести бои.

Тактических успехов удалось добиться в районе сел Колесняковка и Кругляковка. ВС России уже занялись зачисткой населенных пунктов близ Лужковки, заявил Ганчев.