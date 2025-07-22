ВСУ вновь попытались прорваться через границу в Курской области

ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области, однако потерпели неудачу. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» , связанный с группировкой войск «Север».

Украинские боевики силами штурмовых бригады и полка хотели атаковать село Бессаловка, которое российские военные освободили 7 июля, и российский поселок Новый Путь, однако их заметили и уничтожили, в том числе ударами с воздуха.

Ранее военный суд в России приговорил двоих украинских военных, которые участвовали в нападении на Курскую область, запугивали местных жителей и не давали им эвакуироваться, к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.