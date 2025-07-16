Суд приговорил двух военных ВСУ к 16 годам тюрьмы за вторжение в Курскую область

Второй западный окружной военный суд вынес приговор двум военным 95-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Сергею Баранюку и Александру Высоцкому, которые участвовали в незаконном вторжении в Курскую область. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

«Они признаны виновными по пунктам „а“ и „в“ части 2 статьи 205 УК России (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — заявили в ведомстве.

Суд установил, что Баранюк и Высоцкий незаконно пересекли границу и проникли в Суджанский район Курской области. В деревне Камышевка они вели разведку, передавали данные о российских военных, пытались дезорганизовать работу властей, запугивали местных жителей и препятствовали их эвакуации.

Уже 1 февраля 2025 года их задержали российские военные, после чего оба были под стражей до приговора. Суд назначил каждому по 16 лет колонии, из которых первые четыре года они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух жителей Брянской области за госизмену. Они фотографировали военные объекты и передавали снимки на Украину.