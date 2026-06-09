ВСУ вновь атаковали Чонгарский мост

Балицкий: движение по Чонгарскому мосту остановили после атаки ВСУ

Боевики ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на границе Крыма и Херсонской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«Движение через мост остановлено. Проезд осуществляется по альтернативным маршрутам через АПП „Армянск“», — написал он.

Балицкий призвал водителей сохранять высокий уровень бдительности.

Глава Херсонской области Евгений Сальдо в телеграм-канале подтвердил атаку на инфраструктурный объект.

«На месте работают профильные службы. Прошу водителей использовать маршруты через Перекоп и Армянск», — добавил губернатор.

В прошлый раз боевики атаковали Чонгарский мост два дня назад, 7 июня. Тогда пострадало мостовое полотно, информация о раненых и погибших не поступала.

Утром 9 июня Минобороны России сообщало об уничтожении 140 беспилотников над территорией России в течение ночи.